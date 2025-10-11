Traffico Roma del 11-10-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma a Ostia domani domenica 12 ottobre dalle 8 alle 14:30 si svolgerà una manifestazione sportiva alla Triathlon Olimpico Ostia chiusure al traffico delle corsie centrali di via Cristoforo Colombo compreso tra piazzale Cristoforo Colombo e via del Lido di castelporziano Piazzale Cristoforo Colombo e piazzale è lungo Amerigo Vespucci dalla mezzanotte di oggi e fino a cessate esigenze di domani sarà attiva una disciplina provvisoria di traffico nelle strade interessate dall'evento oggi sabato 11 e domani domenica 12 ottobre la metro ci sarà di nuovo chiusa per l'intera giornata attive le linee bus me cmc3 con i consueti orari la linea bus AMC Viaggia tra i capolinea di San Giovanni e pantano e ferma vicino a tutte le stazioni ad eccezione di Malatesta Teano Gardenie e Mirti difficoltà anche per chi Dona dopodomani dovrei raggiungere l'aeroporto di Fiumicino in treno per lavori di manutenzione programmata alcuni treni sulla linea Orte Fiumicino saranno cancellati e sostituiti da bus da Massimo peschi è tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie come sempre potete consultare il sito internet roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

