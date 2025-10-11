Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incolonnamenti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino è l'uscita per la Cristoforo Colombo a causa del traffico e dei lavori in corso code per incidente invece sulla via Ardeatina nelle direzioni tra la Cecchignola & via di Vigna Murata Per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo per questo fine settimana il fermo della metro C sull'intero percorso quindi tra San Giovanni e Pantano disposte da attaccare corse con autobus che coprono la tratta confermate a ridosso di quelle della metro fino al 8 dicembre Inoltre stop tutti tranne cittadini fermo Si rende necessario per consentire i lavori alla struttura della sopraelevata nell'area prospiciente il deposito Atac di via Prenestina corse con autobus d'un al posto delle tratte percorse dai tram https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-10-2025 ore 16:30