Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi pomeriggio alle 17 corteo all'alessandrino la manifestazione da piazza dei Condottieri raggiungerà viale dell'Acquedotto Alessandrino le pressi del parco Giordano Sangalli stilando che lungo via Roberto Malatesta e via di Torpignattara possibili rallentamenti e deviazioni per 7 linee oggi e domani stop dei treni sulla metro C per l'intera giornata per Lasciare spazio ai lavori di prolungamento al Colosseo si fermano i treni ma non il servizio affidato alle linee bus M C tra San Giovanni e Pantano MC3 tra San Giovanni e parco di Centocelle invariati gli orari di servizio con le ultime corse stanotte a 1:30 di notte Domani notte alle 3:30 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-10-2025 ore 14:30