Traffico Roma del 11-10-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità tra via Fiorentini e la tangenziale est a Pietralata lavori di potatura lungo via Carracci viabilità rallentata rallentamenti in via Gregorio VII 3 a via del Casale di San Pio quinto e via Leone XIII segnaliamo per il trasporto pubblico oggi e domani stop dei treni sulla metro C per l'intera giornata per lasciare spazio i lavori di prolungamento al Colosseo si fermano i treni ma non il servizio affidato alle linee bus AMC tra San Giovanni e Pantano MC3 tra San Giovanni e parco di Centocelle invariati gli orari di servizio con le ultime corse stanotte all'una e trenta e domani notte alle 23:30 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
LAVORI ALLAGAMENTI Aggiornamento IL BLOCCO AL TRAFFICO DI VIA ROMA PREVISTO PER IL 13 OTTOBRE PROSSIMO È SOSPESO PER RITARDI NELLO SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI. Con ordinanza n.27 del 9 ottobre 2025 è disposto qua Vai su Facebook
