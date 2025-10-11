Traffico Roma del 11-10-2025 ore 11 | 30

Romadailynews.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità tra via Fiorentini e la tangenziale est a Pietralata lavori di potatura lungo via Carracci viabilità rallentata rallentamenti in via Gregorio VII 3 a via del Casale di San Pio quinto e via Leone XIII segnaliamo per il trasporto pubblico oggi e domani stop dei treni sulla metro C per l'intera giornata per lasciare spazio i lavori di prolungamento al Colosseo si fermano i treni ma non il servizio affidato alle linee bus AMC tra San Giovanni e Pantano MC3 tra San Giovanni e parco di Centocelle invariati gli orari di servizio con le ultime corse stanotte all'una e trenta e domani notte alle 23:30 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 11 10 2025 ore 11 30

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-10-2025 ore 11:30

In questa notizia si parla di: traffico - roma

Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30

Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30

Traffico Roma del 19-07-2025 ore 14:30

traffico roma 11 10Traffico Roma del 11-10-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma Buongiorno ben trovati con molte le novità permangono di Sanji lungo la carreggiata interna del raccordo anulare penalizzata da un ... Secondo romadailynews.it

traffico roma 11 10Traffico Lazio del 11-10-2025 ore 09:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per qualche problema la carreggiata interna del raccordo anulare ... Si legge su romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Roma 11 10