Luceverde Roma Buongiorno ben trovati con molte le novità permangono di Sanji lungo la carreggiata interna del raccordo anulare penalizzata da un incidente da incolonnamenti tra le uscite la Prenestina in direzione della Casilina due le vetture coinvolte nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente sulla Tuscolana nei pressi di via Nocera Umbra ci troviamo nelle vicinanze della stazione di Furio Camillo altro incidente a Monteverde nuovo in via Edoardo Jenner 3 via Giovanni Vestri e Piazza San Giovanni di Dio raccomandiamo le dovute attenzioni lavori di potatura in via Magna Grecia quindi tra Tuscolo è San Giovanni non si escludono ripercussioni per il traffico potature sono in programma questa mattina anche a San Saba in viale Giotto trasporto pubblico ricordiamo per questo fine settimana Fermo della metro C sull'intero percorso quindi tra San Giovanni e Pantano disposte da TAC corse con autobus che coprono la tratta confermate a ridosso di quelle della metro fino alle Inoltre firma la Metro B1 per Jonio Attiva un bus navetta che fa la spola in questo caso tra piazza Bologna e il capolinea di Ionio maggiori informazioni su queste notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-10-2025 ore 08:30

