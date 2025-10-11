Traffico Lazio del 11-10-2025 ore 17 | 30
Luceverde Lazio Buon pomeriggio possibili rallentamenti per un veicolo in panne sulla autostrada A12 per chi arriva da Civitavecchia tra le uscite di Santa Marinella e di Ladispoli traffico intenso è rallentato sulle strade dei Castelli Romani in particolare sulla via Appia Nuova si rallenta tra Frattocchie e Albano Laziale sul raccordo anulare di Roma code per traffico in carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria è sempre a Roma Vi ricordo che la linea C della metropolitana non sarà in servizio per tutto il fine settimana sull'intero percorso quindi 300 Giovanni e Pantano corse con autobus confermate a ridosso di quelle della metro ci spostiamo ora in provincia di Latina dove proseguono i lavori sulla via Appia all'interno della galleria tempio di Giove ci troviamo quindi alle porte di Terracina e qui si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata per un tratto di oltre 3 km possibili 2 le attese da Massimo veschi è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
