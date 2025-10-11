Traffico Lazio del 11-10-2025 ore 09 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per qualche problema la carreggiata interna del raccordo anulare penalizzata da un incidente da incolonnamenti tra le uscite La Rustica e Prenestina due i veicoli coinvolti lavori di potatura in via Magna Grecia ci troviamo tra Piazza Tuscolo e San Giovanni potature anche a San Saba in viale Giotto era come andiamo le dovute attenzioni trasporto pubblico ricordiamo per questo fine settimana il fermo della metro C percorso quindi tra San Giovanni e Pantano disposte da TAC corse con autobus che coprono la tratta con fermata a ridosso di quelle della metro fino alle 10:30 Inoltre la Metro B1 per Ionio attivo un servizio bus navetta che fa la spola in questo caso tra Piazza Bologna al capolinea di Ionio fino al 8 dicembre stop a tutti tranne i cittadini il fermo sirene cessario Per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata nell'area prospiciente il deposito Atac di via Prenestina disposte da tac Forse un autobus che copriranno l'intera tratta il servizio dei tram come detto tornerà in funzione Lotto dicembre https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

