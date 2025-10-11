Traffico di Como a rischio paralisi per il Giro di Lombardia | il percorso cittadino e le strade chiuse

Quicomo.it | 11 ott 2025

La “Classica delle Foglie Morte” saluta Como e scatta dal cuore del centro storico. Dalle 10:40 alle 11:00 circa di sabato 11 ottobre 2025 il gruppo attraverserà la città per poi dirigersi verso Casnate con Bernate. Di seguito il tracciato e le limitazioni alla circolazione.Percorso dentro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

