Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 17 ottobre 2025 | Ye?im va a letto con Dündar

Nessun Tradimento resta segreto a lungo nell’omonima dizi turca. Nel corso del prossimo appuntamento con la soap, in onda in prima serata, su Canale 5, venerdì 17 ottobre 2025, Ye?im decide di dare ascolto all’attrazione che sente per Dündar Terzio?lu e va a letto con lui. Un’azione che innesca subito diverse e spiacevoli conseguenze: accecato dalla gelosia, Ümit avverte Tarik Yenersoy, che si presenta in albergo e, dopo essersi introdotto nella stanza, filma col proprio cellulare l’infedeltà della consorte con quello che, fino a qualche giorno prima, tutti quanti consideravano suo figlio. Subito dopo, l’avvocato Yenersoy impedisce a Ye?im di vedere Öykü, alla quale fa credere che la madre l’abbia abbandonata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

