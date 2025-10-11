Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 17 ottobre 2025 | Ye?im va a letto con Dündar

Davidemaggio.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun Tradimento resta segreto a lungo nell’omonima dizi turca. Nel corso del prossimo appuntamento con la soap, in onda in prima serata, su Canale 5, venerdì 17 ottobre 2025, Ye?im decide di dare ascolto all’attrazione che sente per Dündar Terzio?lu e va a letto con lui. Un’azione che innesca subito diverse e spiacevoli conseguenze: accecato dalla gelosia, Ümit avverte Tarik Yenersoy, che si presenta in albergo e, dopo essersi introdotto nella stanza, filma col proprio cellulare l’infedeltà della consorte con quello che, fino a qualche giorno prima, tutti quanti consideravano suo figlio. Subito dopo, l’avvocato Yenersoy impedisce a Ye?im di vedere Öykü, alla quale fa credere che la madre l’abbia abbandonata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

tradimento anticipazioni puntata di venerd236 17 ottobre 2025 yeim va a letto con d252ndar

© Davidemaggio.it - Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 17 ottobre 2025: Ye?im va a letto con Dündar

In questa notizia si parla di: tradimento - anticipazioni

Tradimento, anticipazioni turche: Dündar è davvero il figlio di Guzide?

Tradimento, anticipazioni turche: Yesim muore, Güzide sconvolta

Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Umit corteggia Yesim. Lei corrisponderà i suoi sentimenti?

tradimento anticipazioni puntata venerd236Tradimento, anticipazioni 17 ottobre: Yesim tradisce il marito con Dundar, Tarik lo scopre e la caccia di casa - Le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda venerdì 17 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Lo riporta fanpage.it

tradimento anticipazioni puntata venerd236Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 10 ottobre - Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 10 ottobre 2025 in onda su Canale 5 dalle ore 21. tpi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tradimento Anticipazioni Puntata Venerd236