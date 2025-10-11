Tradimento anticipazioni di venerdì 17 ottobre 2025 | Ye?im e Dündar insieme la vendetta di Tarik

Tradimento, anticipazioni di venerdì 17 ottobre 2025 – Nuovo appuntamento in prima serata con Tradimento: venerdì 17 ottobre 2025 su Canale 5 alle 21:30 arrivano tre episodi che promettono scosse forti per la famiglia Yenersoy. Tra colpi di scena sentimentali, verità taciute e manovre legali, la dizi turca porta al centro Ye?im, Dündar e Tarik, mentre sullo sfondo si intrecciano le trame di Güzide, Ozan, Ipek e Sezai. Indice. Tradimento anticipazioni 17 ottobre 2025: Ye?im cede all’attrazione per Dündar. La reazione di Tarik: casa, figlia, ricatto emotivo. La festa di Kahraman e lo svelamento di Kadriye. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

