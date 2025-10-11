Tradimento anticipazioni di venerdì 17 ottobre 2025 | Ye?im e Dündar insieme la vendetta di Tarik

Atomheartmagazine.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tradimento, anticipazioni di venerdì 17 ottobre 2025 – Nuovo appuntamento in prima serata con Tradimento: venerdì 17 ottobre 2025 su Canale 5 alle 21:30 arrivano tre episodi che promettono scosse forti per la famiglia Yenersoy. Tra colpi di scena sentimentali, verità taciute e manovre legali, la dizi turca porta al centro Ye?im, Dündar e Tarik, mentre sullo sfondo si intrecciano le trame di Güzide, Ozan, Ipek e Sezai. Indice. Tradimento anticipazioni 17 ottobre 2025: Ye?im cede all’attrazione per Dündar. La reazione di Tarik: casa, figlia, ricatto emotivo. La festa di Kahraman e lo svelamento di Kadriye. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

tradimento anticipazioni di venerd236 17 ottobre 2025 yeim e d252ndar insieme la vendetta di tarik

© Atomheartmagazine.com - Tradimento, anticipazioni di venerdì 17 ottobre 2025: Ye?im e Dündar insieme, la vendetta di Tarik

In questa notizia si parla di: tradimento - anticipazioni

Tradimento, anticipazioni turche: Dündar è davvero il figlio di Guzide?

Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Umit corteggia Yesim. Lei corrisponderà i suoi sentimenti?

Tradimento, anticipazioni turche: Dündar è davvero il figlio di Guzide?

tradimento anticipazioni venerd236 17Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 17 ottobre 2025: Yesim va a letto con Dündar - Le trame degli episodi di Tradimento in onda su Canale 5, in prima serata, venerdì 17 ottobre 2025. Secondo davidemaggio.it

tradimento anticipazioni venerd236 17Tradimento, anticipazioni venerdì 17 ottobre 2025 - Tradimento, anticipazioni venerdì 17 ottobre 2025 della serie turca in onda da mercoledì 5 febbraio 2025 su Canale 5. Da tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Tradimento Anticipazioni Venerd236 17