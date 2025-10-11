Tra Polonia e Bielorussia è in corso una guerra ibrida che rischia di spazzare via l’ultima foresta primaria d’Europa

La foresta primaria di Bia?owie?a, patrimonio Unesco, è diventata il teatro di scontro della Polonia con la Bielorussia. Tra barriere, emergenze migranti e distruzione della biodiversità. 🔗 Leggi su Wired.it

Von der Leyen in Polonia visita confine con Bielorussia insieme al premier Donald Tusk – Il video

Droni russi Polonia, perché l'esercitazione "Zapad" Russia-Bielorussia preoccupa la Nato. Il precedente del 2022

Droni russi in Polonia, la spiegazione della Bielorussia: “Si sono persi”

Polonia invita i propri cittadini a lasciare la Bielorussia - 'A causa delle crescenti tensioni e della guerra nella regione'. Si legge su ansa.it

