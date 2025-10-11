Tra Polonia e Bielorussia è in corso una guerra ibrida che rischia di spazzare via l’ultima foresta primaria d’Europa
La foresta primaria di Bia?owie?a, patrimonio Unesco, è diventata il teatro di scontro della Polonia con la Bielorussia. Tra barriere, emergenze migranti e distruzione della biodiversità. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: polonia - bielorussia
Von der Leyen in Polonia visita confine con Bielorussia insieme al premier Donald Tusk – Il video
Droni russi Polonia, perché l'esercitazione "Zapad" Russia-Bielorussia preoccupa la Nato. Il precedente del 2022
Droni russi in Polonia, la spiegazione della Bielorussia: “Si sono persi”
+++ +++ La Polonia invita i suoi cittadini a lasciare subito la Bielorussia https://gazzettadelsud.it/?p=2105344 - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Polonia ai cittadini: “Lasciate la Bielorussia” - X Vai su X
Tra Polonia e Bielorussia è in corso una guerra ibrida che rischia di spazzare via l’ultima foresta primaria d’Europa - La foresta primaria di Bialowieza, patrimonio Unesco, è diventata il teatro di scontro della Polonia con la Bielorussia. Da wired.it
Polonia invita i propri cittadini a lasciare la Bielorussia - 'A causa delle crescenti tensioni e della guerra nella regione'. Si legge su ansa.it