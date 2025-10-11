Totti | Al momento non vedo talenti italiani l’unico che sto guardando è Nico Paz

In un breve contenuto social ai microfoni di Betsson.sport, Francesco Totti ha parlato di Nazionale e di Serie A, come sempre a modo suo. L’ex capitano della Roma ha fatto il punto sul campionato di Serie A e su Gattuso e la Nazionale, a cui augura il meglio come ex compagno, amico e come primo tifoso. Sperando che si ritorni al Mondiale. Totti: «Non vedo talenti italiani, guardo solo Nico Paz». «Diciamo che al momento non ci sono tanti talenti italiani. L’unico che sto guardando, anche se non è italiano, è Nico Paz. Lui mi intriga tantissimo. Penso che quest’anno ci siano più squadre in grado di competere con il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

