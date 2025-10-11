Totò e la sua Napoli | un viaggio nel cuore di un’icona eterna
Totò e la sua Napoli: un abbraccio lungo 2500 anni tra arte, memoria e cuore. Dal 31 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026, la Sala Belvedere di Palazzo Reale a Napoli ospiterà una mostra che è molto più di un’esposizione: “ Totò e la sua Napoli” è un tributo vivo, commosso e poetico al legame profondo tra il Principe della risata e la città che lo ha generato, ispirato e accompagnato per tutta la vita. In occasione dei 2500 anni dalla fondazione di Napoli, il Comitato Nazionale Neapolis 2500, insieme al Ministero degli Affari Esteri, al Ministero della Cultura e agli Eredi Totò, ha voluto celebrare uno dei suoi figli più amati. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
