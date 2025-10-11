Tossicodipendente minaccia con un coltello la madre ed il fratello per procurarsi denaro per il crack

Un catanese di 33 anni tossicodipendente è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione dagli agenti della squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania, intervenuti a Picanello dopo aver ricevuto una segnalazione al 112 da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

