Toscana il centrodestra ci crede I leader uniti sullo stesso palco la premier | La Storia la fate voi
Firenze, 11 ottobre 2025 – “Battetevi oltre quanto gli avversari si aspettano: perché la Storia la fate voi”. Giorgia Meloni tira fuori l’ultimo guizzo di garra (“ragazzi, sono stanchissima”) e, quando già è buio, infiamma la piazza fiorentina di San Lorenzo, scelta chirurgicamente dal centrodestra toscano per la volata finale del candidato governatore Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, quale luogo plastico del “degrado” del capoluogo. Prima di lei sul palco – allestito al fianco della basilica rinascimentale a un tiro di schioppo dal Duomo superchic, ma pure a un altro dalla disastrata stazione di Santa Maria Novella – salgono tutti i leader di governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: toscana - centrodestra
Accordo Toscana e Umbria, il centrodestra contro la Proietti: "Scarsa trasparenza sull'Altavelocità, Elisoccorso umbro dimezzato"
Il candidato presidente di centrodestra della Toscana Alessandro Tomasi a Sansepolcro
È ufficiale: Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Toscana
I leader di centrodestra si sono riuniti in piazza San Lorenzo a Firenze per sostenere il candidato Alessandro Tomasi alle regionali in Toscana. Dal palco Giorgia Meloni ha criticato duramente le opposizioni e rivolto un attacco a Maurizio Landini, Francesca Al - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco FdI di Pistoia, chi è Alessandro Tomasi candidato del centrodestra in Toscana - X Vai su X
Toscana, il centrodestra ci crede. I leader uniti sullo stesso palco, la premier: “La Storia la fate voi” - Il messaggio agli elettori del Granducato – pur declinato in stili diversi – è sempre lo stesso: ... Da lanazione.it
Toscana, tutto centrodestra oggi in piazza con Tomasi. Per centrosinistra più eventi per Giani - 'Rossa' o 'non rossa' la Toscana va al voto domenica e lunedì ed è la terza regione a recarsi alle urne nella ... Si legge su notizie.tiscali.it