Toscana il centrodestra ci crede I leader uniti sullo stesso palco la premier | La Storia la fate voi

Firenze, 11 ottobre 2025 – “Battetevi oltre quanto gli avversari si aspettano: perché la Storia la fate voi”. Giorgia Meloni tira fuori l’ultimo guizzo di garra (“ragazzi, sono stanchissima”) e, quando già è buio, infiamma la piazza fiorentina di San Lorenzo, scelta chirurgicamente dal centrodestra toscano per la volata finale del candidato governatore Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, quale luogo plastico del “degrado” del capoluogo. Prima di lei sul palco – allestito al fianco della basilica rinascimentale a un tiro di schioppo dal Duomo superchic, ma pure a un altro dalla disastrata stazione di Santa Maria Novella – salgono tutti i leader di governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

