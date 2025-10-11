Toscana alle urne Tomasi tenta l' impresa contro Giani | cosa sapere sulle elezioni

Urne aperte in Toscana: domenica 12 dalle 7 alle 23 e lunedì 13 dalle 7 alle 15 si vota per scegliere il nuovo presidente della Regione. L'atmosfera è quella delle grandi sfide. Da una parte Eugenio Giani, il governatore uscente, punta a difendere il cuore rosso della Toscana; dall'altra Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e volto del centrodestra, prova l’impresa che fino a pochi anni fa sembrava impossibile: conquistare la roccaforte della sinistra. Mentre Antonella Bundu si propone come alternativa ai due principali schieramenti. Una partita aperta, dal sapore storico, che potrebbe riscrivere gli equilibri politici di una delle Regioni simbolo d'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Toscana alle urne, Tomasi tenta l'impresa contro Giani: cosa sapere sulle elezioni

In questa notizia si parla di: toscana - urne

Tre milioni di cittadini chiamati alle urne in Toscana: come si vota

Toscana alle urne il 12 e 13 ottobre

Elezioni in Toscana, Tomasi: “Bisogna convincere la gente a votare. La sinistra vuole portare alle urne i soliti”

10/10/25.L'editoriale del direttore sul n.38 di"Nuova Scintilla"(12/10/25)col titolo"Urne ieri oggi domani"si sofferma sui risultati delle elezioni in Calabria e sulle prospettive di quelle imminenti in Toscana e delle altre In Veneto, Campania, Puglia.(v.testo in Word - X Vai su X

Elezioni Regionali, in #Toscana 3 milioni chiamati alle urne: candidati e legge elettorale | INFO e DETTAGLI - facebook.com Vai su Facebook

Toscana alle urne, Tomasi tenta l'impresa contro Giani: cosa sapere sulle elezioni - Azione scarica il campo largo, che sostiene il governatore uscente tra veti e litigi. Segnala msn.com

Le elezioni in Toscana non sono solo la sfida tra Giani e Tomasi - Domenica e lunedì al voto una delle ultime grandi regioni ancora guidate dal centrosinistra: un test decisivo per il proseguimento dell'esperienza del campo largo di Elly Schlein e Giuseppe Conte ... Come scrive today.it