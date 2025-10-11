AGI - Il Torneo di Shanghai è un 'affare di famiglia'. Saranno infatti due cugini, per la prima volta nella storia dell'Atp, a sfidarsi nella finale e si disputa sui campi in cemento della capitale economica della Cina, al 'Rolex Shanghai Masters': il 26enne carneade monegasco Valentin Vacherot, proveniente dalle qualificazioni e 204esimo del ranking mondiale, che ha eliminato in semifinale il serbo Novak Djokovic (con il punteggio di 6-3 6-4), contro il francese Arthur Rinderknech, attuale n. 54 del mondo, che a 30 anni potrà assaporare per la prima volta il gusto di una finale ‘1000’ dopo aver eliminato il russo Daniil Medvedev, n. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Torneo di Shanghai è un 'affare di famiglia', in finale il carneade Vacherot contro il cug...