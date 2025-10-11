Tornano i NIMBY con l’album ‘Barbarie’ un atto di resistenza nel silenzio del mondo che si arrende

In copertina c’è un barbiere, ma sembra uscito da un incubo di Cronenberg più che da un salone di quartiere. Le sue forbici non servono a sistemare i capelli, servono a tagliare via la parte indomabile, quella che ancora pensa. È il nuovo sacerdote del controllo, un piccolo dio del conformismo. I NIMBY, invece, sono quelli che scappano dalla poltrona, lasciano metà testa rasata e vanno a suonare fuori, dove le regole non arrivano. Barbarie è il loro nuovo disco, “e non è una denuncia: è un atto di resistenza nel silenzio del mondo che si arrende”. Sono in giro da 16 anni, ma non hanno mai smesso di vivere come se fosse il loro primo concerto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

