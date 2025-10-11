Torna TEDxFoggia | al Teatro Giordano è ' Il tempo della cura' con tredici speaker

Foggiatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Foggia torna al centro della mappa TEDx: il prossimo 18 ottobre il Teatro Umberto Giordano ospiterà una nuova edizione di TEDxFoggia, dedicata a chi crede che prendersi cura sia il vero atto rivoluzionario del nostro tempo. Il tema scelto, ‘The Age of Care – Il Tempo della Cura’, non un tema. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

