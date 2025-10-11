Torna subito al Milan c’è la conferma dall’alto | ha deciso tutto lui

11 ott 2025

Sembra che ci sia un calciatore pronto a tornare subito al Milan, la conferma arriva dallalto e lascia tutti senza parole. A decidere è stato lui. Oggi affrontiamo una delicata questione di calciomercato che ci spiazza, nessuno si aspettava infatti una risposta così sicura in tal senso. (ANSA) tvplay.it A parlare è Zlatan Ibrahimovic’, dirigente del Milan e figura di spicco del club sotto diversi punti di vista. Presente al Festival dello Sport a Trento questi ha parlato come riportato da SportMediaset: “Tengo molto a lui. Ora è in prestito ma l’anno prossimo tornerà, deve fare il suo percorso e sono molto contento per lui. 🔗 Leggi su Tvplay.it

