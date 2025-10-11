Torna l’ora solare a ottobre quando spostare gli orologi indietro di un’ora

Tra sabato 25 e domenica 26 ottobre tornerà l’ ora solare in Italia. Le lancette dell’orologio andranno spostate un’ora indietro durante la notte. Il risultato sarà un’ora di luce in più al mattino, ma giornate nettamente più brevi. Buona parte dei dispositivi digitali connessi a internet eseguiranno questo passaggio in automatico, mentre per quelli analogici, bisognerà provvedere all’adattamento manuale dell’orario. Da anni si parla di una possibile abolizione dell’ora solare. Quella legale è infatti molto più vantaggiosa dal punto di vista economico e fa risparmiare milioni di euro in consumi elettrici ogni anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

