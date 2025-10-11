Torna il ’Piceno Cinema Festival’ | | Omaggio a Claudia Cardinale
E’ tutto pronto per il 4° Piceno Cinema Festival, rassegna cinematografica itinerante che toccherà, come ormai da tradizione, alcuni centri del Piceno, partendo da San Benedetto del Tronto per terminare ad Ascoli Piceno, passando per Monsampolo, Acquaviva Picena, Appignano, Montalto delle Marche e Monteprandone. L’evento organizzato dall’Associazione culturale Gli O’Scenici in collaborazione con l’Accademia Aifas ha ottenuto il plauso alla presentazione, dal sindaco Antonio Spazzafumo, da dove la prossima settimana prenderà il via, Sante Infriccioli, primo cittadino di Acquaviva, Flora Priori, consigliera del comune di Appignano, Patrizia Petracci, consigliera comunale di Ascoli, Massimo Narcisi, sindaco di Monsampolo, Daniel Matricardi, primo cittadino di Montalto, Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto, Mario Rosati, responsabile culturmedia Legacoop, Giulio Brandimarte, innovation manager. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
