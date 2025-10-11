Torna Cesena Eco Trail Tra le colline di Rio Marano
Domani, a Rio Marano, tornerà l’appuntamento con Cesena Eco Trail, manifestazione podistica non competitiva giunta alla sua seconda edizione e organizzata dall’omonima associazione guidata da Antonino Guadagnino, a sua volta appassionato podista specializzato nell’organizzazione di eventi pensati per valorizzare le bellezze del territorio. A partire da quelle che si possono visitare – e apprezzare appieno – tenendosi alla larga dalle strade più battute e soprattutto dall’utilizzo di mezzi a motore. L’appuntamento è in vicinale Papa 100 a Rio Marano a partire dalle 8, quando verranno aperte le iscrizioni: il costo di partecipazione è di 10 euro e comprende anche la possibilità di usufruire di vari punti ristoro che verranno allestiti lungo il percorso, compreso quello principale che aspetterà i partecipanti dopo la linea di arrivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
