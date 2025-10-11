Torino l' imbarazzo del sindaco Pd | dove sono stati beccati i denunciati ProPal

Forza Italia denuncia una situazione imbarazzante per il sindaco di Torino Stefano Lo Russo: «Il Comune dovrà rispondere di correità dopo che due denunciati per i disordini negli ultimi cortei pro Palestina e a margine dello sciopero generale sono stati trovati nel centro sociale Askatasuna, ora “legalizzato” proprio dall'amministrazione Lo Russo?» è l'interrogativo che si pongono il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana, segretario provinciale e cittadino di Forza Italia. «Per fortuna che il sindaco Lo Russo affermava stizzito, pochi giorni fa, che Askatasuna non era un problema. Ora scopriamo che dentro un immobile di proprietà della Città di Torino, occupato e oggetto di “legalizzazione”, si nascondevano dei fuggiaschi! Altro che normalizzazione o via della mediazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

