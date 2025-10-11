Tonali si prende l’Italia | che prestazione contro l’Estonia i numeri da top player del grande sogno di calciomercato della Juve

Tonali si prende l’Italia: che prestazione contro l’Estonia: tutti i numeri della partita del centrocampista Azzurro. Un messaggio al campionato, un messaggio al mercato. La prestazione di Sandro Tonali con la maglia della Nazionale italiana contro l’Estonia è stata una vera e propria masterclass, la dimostrazione pratica del perché il suo nome sia in cima alla lista dei desideri del calciomercato Juve. Il centrocampista del Newcastle ha dominato il centrocampo, e i suoi numeri a fine partita sono la fotografia di un giocatore totale. Schierato nel cuore del gioco da Gennaro Gattuso, Tonali è stato il faro e il motore della manovra azzurra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

