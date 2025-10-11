Tonali-Juventus ci siamo | annuncio ufficiale
Impegnato con la Nazionale di Gennaro Gattuso, Sandro Tonali è sempre al centro dei pensieri della Juve. L’annuncio ha spiazzato tutti, ormai ci siamo. Ci sono carriere che, nel giro di pochi anni, attraversano tutte le sfumature possibili del successo e della difficoltà. Quella di Sandro Tonali ne è l’esempio perfetto. Il centrocampista classe 2000, cresciuto nel Brescia e poi esploso nel Milan, è oggi uno dei profili più discussi e desiderati del calcio europeo. La sua parabola professionale, passata attraverso momenti di gloria e un brusco stop, racconta di un ragazzo capace di rialzarsi con dignità e forza mentale. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: tonali - juventus
Riecco Tonali, blitz Juventus: la trattativa prende quota
Juventus, un big a centrocampo: Ederson favorito su Tonali
Juventus, Pjanic: “Kolo Muani attaccante internazionale. Prenderei Tonali”
Non solo la #Juventus Chi può pensare a #Tonali ? - X Vai su X
La #Juventus studia l’assalto a #Tonali Secondo la Gazzetta i bianconeri sarebbero pronti a provarci se il centrocampista non rinnovasse il suo contratto col #Newcastle in scadenza nel 2028 L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL - facebook.com Vai su Facebook
Juventus su Tonali: 50 milioni più un giocatore, c’è il sì di Elkann - Il mercato della Juventus registra i rumors su un possibile scambio: Koopmeiners e 50 milioni al Newcastle per Tonali ... Secondo juvelive.it
Calciomercato, Tonali alla Juventus: annuncio improvviso poco fa - Occhio al futuro di Sandro Tonali, che rimane sempre tra i sogni di calciomercato della Juventus: ecco le ultime news sul centrocampista ... Si legge su msn.com