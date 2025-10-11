Tonali-Juventus ci siamo | annuncio ufficiale

Impegnato con la Nazionale di Gennaro Gattuso, Sandro Tonali è sempre al centro dei pensieri della Juve. L’annuncio ha spiazzato tutti, ormai ci siamo. Ci sono carriere che, nel giro di pochi anni, attraversano tutte le sfumature possibili del successo e della difficoltà. Quella di Sandro Tonali ne è l’esempio perfetto. Il centrocampista classe 2000, cresciuto nel Brescia e poi esploso nel Milan, è oggi uno dei profili più discussi e desiderati del calcio europeo. La sua parabola professionale, passata attraverso momenti di gloria e un brusco stop, racconta di un ragazzo capace di rialzarsi con dignità e forza mentale. 🔗 Leggi su Sportface.it