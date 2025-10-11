Tonali Juventus, è lui il grande sogno di mercato per la prossima estate. Un affare costoso che la dirigenza sta iniziando a studiare con calma. La Juventus ha le ambizioni chiare per il calciomercato della prossima estate, e un nome su tutti spicca nella lista dei desideri: Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini per TuttoMercatoWeb.com, l’ex centrocampista del Milan, attualmente al Newcastle in Premier League, sarebbe il grande sogno di mercato per la Vecchia Signora. La possibilità di riportare Tonali in Italia è una mossa che entusiasmerebbe i tifosi e darebbe un segnale forte sulla volontà del mercato Juventus di puntare ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juventus, bianconeri già al lavoro in vista dell’estate 2026. La possibile strategia per riportare il centrocampista in Serie A: i dettagli