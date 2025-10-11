Tonali Juve retroscena sul centrocampista della Nazionale | i bianconeri ci avevano già provato negli scorsi mesi! Cosa è successo
Tonali Juve, il centrocampista era stato un obiettivo già nella scorsa estate ma la valutazione troppo alta del Newcastle bloccò l’affare. Il retroscena. Il nome di Sandro Tonali continua a infiammare l’ambiente Juve in vista della prossima estate, ma l’interesse della Vecchia Signora per il centrocampista del Newcastle non è una novità. Emerge infatti un retroscena secondo cui Tonali era stato un obiettivo concreto della Juventus anche negli scorsi mesi, ma la trattativa non è mai decollata a causa delle alte richieste economiche dei Magpies. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tmw, il centrocampista era valutato troppo dal Newcastle nell’ultima sessione di calciomercato, una cifra considerata eccessiva dalla dirigenza bianconera, che ha preferito non affondare il colpo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tonali - juve
Tonali Juve è il grande sogno dell’estate bianconera: Comolli non ha ancora abbandonato del tutto questa pista! Cosa può succedere
Pjanic: "Juve, ti serve Tonali. Yildiz prenda più responsabilità. Io di nuovo in Italia? Perché no"
Toni: "Juve, ti servono Tonali e Chiesa. Così sarai da scudetto"
Il piano per #Tonali A cosa sta pensando la #Juve - X Vai su X
La #Juventus studia l’assalto a #Tonali Secondo la Gazzetta i bianconeri sarebbero pronti a provarci se il centrocampista non rinnovasse il suo contratto col #Newcastle in scadenza nel 2028 L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL - facebook.com Vai su Facebook
Tonali Juventus, non solo i bianconeri in Italia: chi altro può pensare al centrocampista della Nazionale. Il punto sui top club in corsa - Tonali Juventus, la Gazzetta analizza lo scenario: Milan, Inter e Napoli hanno altre priorità, i bianconeri restano l’unica opzione seria in Serie A Un sogno coltivato in silenzio, un obiettivo che la ... Come scrive juventusnews24.com
Tonali Juve, il centrocampista non chiude le porte: ultime - Tonali Juve, il centrocampista non chiude le porte all’Italia: gli aggiornamenti sul futuro del talento Azzurro Un messaggio chiaro, una porta che si apre e un sogno che si riaccende. Segnala juventusnews24.com