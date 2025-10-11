Tonali Juve retroscena sul centrocampista della Nazionale | i bianconeri ci avevano già provato negli scorsi mesi! Cosa è successo

Tonali Juve, il centrocampista era stato un obiettivo già nella scorsa estate ma la valutazione troppo alta del Newcastle bloccò l’affare. Il retroscena. Il nome di  Sandro Tonali  continua a infiammare l’ambiente  Juve  in vista della prossima estate, ma l’interesse della  Vecchia Signora  per il centrocampista del  Newcastle  non è una novità. Emerge infatti un retroscena secondo cui  Tonali era stato un  obiettivo concreto  della  Juventus  anche negli scorsi mesi, ma la trattativa non è mai decollata a causa delle alte richieste economiche dei  Magpies. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tmw, il centrocampista era valutato  troppo dal Newcastle  nell’ultima sessione di  calciomercato, una cifra considerata eccessiva dalla dirigenza bianconera, che ha preferito non affondare il colpo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juve, retroscena sul centrocampista della Nazionale: i bianconeri ci avevano già provato negli scorsi mesi! Cosa è successo

In questa notizia si parla di: tonali - juve

