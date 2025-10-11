Tonali Juve retroscena sul centrocampista della Nazionale | i bianconeri ci avevano già provato negli scorsi mesi! Cosa è successo

Tonali Juve, il centrocampista era stato un obiettivo già nella scorsa estate ma la valutazione troppo alta del Newcastle bloccò l’affare. Il retroscena. Il nome di Sandro Tonali continua a infiammare l’ambiente Juve in vista della prossima estate, ma l’interesse della Vecchia Signora per il centrocampista del Newcastle non è una novità. Emerge infatti un retroscena secondo cui Tonali era stato un obiettivo concreto della Juventus anche negli scorsi mesi, ma la trattativa non è mai decollata a causa delle alte richieste economiche dei Magpies. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tmw, il centrocampista era valutato troppo dal Newcastle nell’ultima sessione di calciomercato, una cifra considerata eccessiva dalla dirigenza bianconera, che ha preferito non affondare il colpo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

