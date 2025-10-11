Tonali e il Milan nel cuore | il ritorno è possibile? Prezzo e stipendio sono un ostacolo attenzione alla Juventus

2025-10-11 12:09:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Sandro Tonali non ha chiuso a un ritorno in Serie A: il centrocampista ha i colori rossoneri nel cuore fin da bambino. Sandro Tonali e il Milan. Una storia d’amore nata fin da bambino, quando, a 11 anni, l’attuale centrocampista del Newcastle chiedeva il completo rossonero nella letterina a Santa Lucia e sognava di indossare quei colori. Lo avrebbe fatto nel 2020, con la numero 8 di Gennaro Gattuso, suo idolo di infanzia, di cui aveva la tazza con cui faceva colazione, che, per i giochi che solo il destino sa fare, ora è il suo CT in Nazionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: tonali - milan

Calciomercato, Pellegatti: “Jashari? Ama il Milan come Tonali. Ogni…”

Calciomercato Juve LIVE: il piano per arrivare a Tonali, nuovi contatti tra il Milan e Vlahovic, nuova offerta del Napoli per Miretti

Calciomercato, più Hojlund di Vlahovic per il Milan. Juve, idea scambio Vlahovic-Tonali

Milan, cosa c'è di vero sul ritorno di Tonali https://youtu.be/mmhXZmZQ2S0?si=LYgY-YET0DB7qa8R… via @YouTube - X Vai su X

“Tonali in cuor suo sogna ancora di tornare al Milan, andò via contro la sua volontà. È stata una scelta della società e lui non se l'è sentita di dire di no di fronte all'offerta del Newcastle. Non vorrebbe tornare in Italia, vorrebbe tornare al Milan, è diverso” #Gianl - facebook.com Vai su Facebook

Tonali e il Milan nel cuore: il ritorno è possibile? Prezzo e stipendio sono un ostacolo, attenzione alla Juventus - Ha mosso i primi passi alla Lombardia Uno (Scuola Calcio Milan Academy), nei Pulcini, prima di passare al Piacenza e poi al Brescia. Riporta calciomercato.com

Ma quale Juventus: “Tonali vuole tornare al Milan, è stato ceduto contro la sua volontà” - Tonali non vuole tornare in Italia: vuole tornare al Milan. milanlive.it scrive