Tod's si difende dalle accuse Della Valle risponde | Invito il Pm in fabbrica

11 ott 2025

Diego Della Valle, l’ amministratore generale di Tod’s, risponde personalmente alle accuse di caporalato mosse contro la sua azienda. Per l’imprenditore, “C’è un accanimento contro il Made in Italy “: la sua affermazione nasce da alcune indagini volute dal pm in merito ad alcuni episodi che vedrebbero l’azienda sfruttare i suoi dipendenti. Caporalato Tod’s: Diego Della Valle risponde alle accuse. Ha inoltre affermato che è a conoscenza degli ultimi episodi giudiziari delle griffe. “Sono state messe sotto inchiesta grosse società, tutte dallo stesso procuratore. Rispetto le leggi italiane, ma viene il sospetto che sia un modo per cercare popolarità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tod’s si difende dalle accuse, Della Valle risponde: “Invito il Pm in fabbrica”

Tod's, Della Valle non ci sta e attacca: «Vergognose le accuse contro di noi» - Il presidente: «Danni al Made in Italy, all'artigianato, ai giovani che cercano lavoro.

Della Valle attacca la procura di Milano e difende Tod's e il made in Italy: "Accuse inaccettabili" - Il patron dell'azienda del lusso marchigiana invita il pm Paolo Storari a visitare le sue fabbriche.

