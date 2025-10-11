Tod’s si difende dalle accuse Della Valle risponde | Invito il Pm in fabbrica

Diego Della Valle, l’ amministratore generale di Tod’s, risponde personalmente alle accuse di caporalato mosse contro la sua azienda. Per l’imprenditore, “C’è un accanimento contro il Made in Italy “: la sua affermazione nasce da alcune indagini volute dal pm in merito ad alcuni episodi che vedrebbero l’azienda sfruttare i suoi dipendenti. Caporalato Tod’s: Diego Della Valle risponde alle accuse. Ha inoltre affermato che è a conoscenza degli ultimi episodi giudiziari delle griffe. “Sono state messe sotto inchiesta grosse società, tutte dallo stesso procuratore. Rispetto le leggi italiane, ma viene il sospetto che sia un modo per cercare popolarità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

