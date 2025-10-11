Tod’s l’ira di Diego Della Valle dopo il commissariamento | Vergognose le accuse Venga il pm a vedere cos’è per noi l’etica

Diego Della Valle rompe il silenzio e difende con forza la sua azienda dopo le accuse di presunto sfruttamento del lavoro mosse a subfornitori del gruppo Tod’s. «Non potevo tacere di fronte a un’accusa così pesante e ingiusta – dichiara –. Ho sentito dire cose pessime sul mio gruppo, sulla mia famiglia, su mio fratello e i miei figli. Abbiamo fatto dell’etica un valore determinante e del welfare una bandiera». Il presidente della maison marchigiana, dalla sede milanese in corso Venezia, respinge ogni ombra di complicità con pratiche irregolari: «Il nostro ultimo stabilimento a Brancadoro è considerato un esempio, con asili, palestra, auditorium e ristoranti». 🔗 Leggi su Open.online