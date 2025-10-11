Tod' s Della Valle | caporalato stupidaggine fiducia in magistratura
Capri (Napoli), 11 ott. (askanews) - Grande fiducia nella magistratura, ma "dire che c'è del caporalato in mondi come i nostri è una grossa stupidaggine". Lo ha ribadito il patron di Tod's, Diego Della Valle, intervenendo al 40esimo convegno dei Giovani di Confindustria a Capri, in relazione alla richiesta di amministrazione giudiziaria dell'azienda per sfruttamento colposo del caporalato avanzata dalla Procura di Milano. "Quello che ribadisco - ha aggiunto - è che non possiamo trattare con leggerezza temi che riguardano la dignità e la reputazione delle aziende, e non possiamo pensare che sia indolore qualsiasi cosa si dica, che si possa additare, nel mio caso a livello mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
