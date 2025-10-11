TNA | Gli Hardy Boys conquistano anche i titoli di coppia della HOG

Gli Hardy Boys stanno collezionando titoli come se fosse di nuovo il 2000. Matt e Jeff Hardy hanno appena conquistato i titoli di coppia della House of Glory durante l’evento With Glory Comes Pride, sconfiggendo The Mane Event ( Jay Lyon e Midas Black ) in un match concluso con la loro classica combinazione vincente: Twist of Fate di Matt, seguito dalla Swanton Bomb di Jeff. Si tratta del loro secondo regno come campioni di coppia della HOG. The Hardy Boys just added more gold to their collection! pic.twitter.comTFdLd5UbOb — Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) October 11, 2025 Questa vittoria aggiunge un altro trofeo alla loro già ricchissima bacheca. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

