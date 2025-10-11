TNA Bound For Glory 2025 – Preview
NXT vs TNA visto a ShowDown è ormai il passato, il presente o meglio, il futuro si chiama Bound For Glory. Vediamo insieme la card dello show con annessi pronostici del caso. TNA INTERNATIONAL TITLE MATCH: FRANKIE KAZARIAN (C) vs STEVE MACLIN L’occasione di rivincita per Steve circa un mese dopo la disfatta patita per mano del “King of TNA”. La “guerriglia” tra il roster di NXT e quello della TNA, hanno fatto trascurare questa faida della quale, almeno in chiave on screen, Santino Marella se ne è ricordato solo la scorsa settimana quando ha sancito il match all’interno di un segmento backstage. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
