Tirrenica fronte ’aperto’ Breda incontra Salvini | Nodo cruciale per il territorio

GROSSETO Il Corridoio Tirrenico, dichiarato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini come ‘priorità’, è stato al centro di un incontro privato tra il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda ed il Ministro. "Ho consegnato in anteprima a Salvini l’ultimo aggiornamento del Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali della Toscana, report realizzato da Unioncamere Toscana con il supporto di Uniontrasporti che poi renderemo pubblico con una presentazione – spiega il presidente Breda - Sapendo che avrebbe affrontato insieme alle associazioni di categoria il tema della Darsena Europa e degli altri interventi sulle infrastrutture livornesi, ho sottolineato al Ministro il nodo cruciale della viabilità stradale che è quello del Corridoio Tirrenico, fondamentale per le province di Livorno e di Grosseto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

