Tiro a volo Mondiali di Skeet | Rossetti e Bacosi restano in corsa per la finale
Domani ad Atene l’ultimo round di qualificazione: in palio sei posti per categoria e i titoli iridati. Rossetti vicino alla vetta con 98100, Bacosi ancora in piena lotta con 94100. Prosegue al Malakasa Shooting Complex, a cinquanta chilometri dalla capitale greca, la corsa ai titoli iridati di tiro a volo specialità Skeet. Dopo due giorni di qualificazioni, gli azzurri restano protagonisti e domani (domenica 12 ottobre) si giocheranno le ultime chance per accedere alle finali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
