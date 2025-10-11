Tiro a volo Mondiali 2025 | Rossetti resta in corsa per la finale dello Skeet ai Mondiali

Gabriele Rossetti rimane in scia. Dopo 100 piattelli, l’azzurro insegue ancora la finale valida per i Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, specialità skeet, in fase di svolgimento in questi giorni sulla pedana greca di Atene. In una day-2 di qualifica in cui nessun tiratore è riuscito a mantenere il percorso netto, il nostro portacolori si è reso artefice di una prova solida, che gli consentirà di giocarsi l’accesso all’ultimo atto nell’ultima tranche prevista domani. Nello specifico l’italiano ha mancato un colpo nella quarta serie, per poi rompere tutti i piattelli nella quinta, arrivando in questo modo a 98100, parziale condiviso con altri nove avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

