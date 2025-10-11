Tiro a volo Bacosi costretta ad inseguire dopo 100 piattelli dello skeet ai Mondiali
Non decollano le azzurre nel secondo giorno di competizioni valido per i Mondiali 2025 di tiro a volo, rassegna attualmente in fase di svolgimento sulla pedana di Atene, in Grecia. Dopo un day-1 di grande difficoltà, nella sessione odierna appena passata in archivio, nessuna delle nostre portacolori ha eseguito due serie pulite, ritrovandosi in uno scenario complicato a 25 piattelli dalla fine della qualificazione. La migliore in tal senso è stata Diana Bacosi che, dopo aver chiuso la terza serie con un 2525, ha mancato un piattello nella quarta, fermandosi così a quota 94100, ruolino di marcia condiviso con altre tre avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: tiro - volo
