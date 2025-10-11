Tired Girl Make-up belle da morire come Mercoledì Addams | tutto sul make-up soft goth che sta ossessionando TikTok

Mentre il mondo era impegnato a confezionare un’idea di bellezza scolpita a colpi di perfezione che, seppur apprezzabile in senso oggettivo, trasudava un’aura mista tra finzione e tossicità, una nuova (contro) tendenza nasceva nell’ombra e sta ora ridefinendo silenziosamente il panorama beauty. Stiamo parlando del Tired Girl Make-up, meno incentrato sull’apparire impeccabili e certamente più sull’apparire autentici: abbiamo a che fare con un’estetica di stampo anticonformista, se vogliamo, che altro non fa che riflettere un lento cambiamento culturale, sempre più diretto al rifiuto di quell’ideale iper-levigato e profondamente irrealistico, in favore della vulnerabilità che rende l’essere umano semplicemente ciò che è. 🔗 Leggi su Dilei.it

