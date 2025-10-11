Tir perde metano | Autosole bloccata per ore

AREZZO Un pomeriggio di lunghe code per chi ieri pomeriggio si trovava in A1. Traffico paralizzato per oltre due ore sul tratto aretino dell’Autostrada del Sole a causa della fuoriuscita di gas naturale liquido (Lng) da un mezzo pesante. L’allarme è scattato nel pomeriggio, poco prima delle 16 quando un camion alimentato a metano liquido si è fermato in corsia d’emergenza dopo la rottura improvvisa di uno pneumatico. Durante l’esplosione, infatti, una parte avrebbe colpito e danneggiato il serbatoio del carburante, provocando la fuoriuscita di gas e facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Arezzo al km 365, corsia nord. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tir perde metano: Autosole bloccata per ore

In questa notizia si parla di: perde - metano

? Lo sapevi che parte dell’energia si perde… lungo la strada? Succede davvero: si chiama “perdita di rete” e la paghi in bolletta, anche se non accendi nulla. Più lunga è la strada, più alta può essere. Adesso che lo sai… sei pronto a spiegarlo al tuo vicino - facebook.com Vai su Facebook

Tir perde metano: Autosole bloccata per ore - AREZZO Un pomeriggio di lunghe code per chi ieri pomeriggio si trovava in A1. Scrive lanazione.it

Camion si ribalta sull'Autosole, morto il conducente - E' morto il conducente del tir che trasportava bottiglie di acqua minerale, che si è ribaltato lunedì 21 sulla carreggiata nord della A1 tra Fabro e Chiusi, al confine tra Umbria e Toscana, occupando ... Segnala ansa.it