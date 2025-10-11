TIR – Andrea Crugnola domina a Bassano
Il varesino ipoteca il Trofeo Italiano Rally vincendo in Veneto davanti a Giuseppe Testa e Alessandro Zanolli Fuochi d’artificio, fiamme, fumogeni e una folla travolgente hanno fatto da cornice al 42° Rally Città di Bassano, uno degli appuntamenti più amati del calendario tricolore. Davanti a tutti dall’inizio alla fine, Andrea Crugnola e Andrea Sassi hanno . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
