Tim fibra con VISION e Perplexity Pro gratis da 24,90€

Pantareinews.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tim fibra propone tariffe con incluse chiamate e navigazione senza limiti, TIMVSION con Netflix, Disney+, Infinity+ e Dazn (anche con il tuo account se ne hai già uno) e in più hai in regalo Perplexity Pro per un anno a partire da soli 24,90€. In più lo sconto dei costi iniziali legati all’attivazione pari a 39,90€ se attivi online sul sito dell’operatore. Se non sei cliente Tim su mobile e vuoi diventarlo per continuare a pagare fibra e chiamate senza limiti a soli 24,90€ grazie ad una delle nuove tariffe mobile low cost a partire da 6,99€ al mese con fino a 300 GB di dati. Tim WiFi casa Offerte Sky Wifi 2025: guida alle promozioni in fibra per casa e intrattenimento. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

In questa notizia si parla di: fibra - vision

La guerra della fibra. Tim vision scommette su calcio, film e serie - Questo il motivo della nuova offerta di Tim per la sua piattaforma tv Tim Vision, voluta dall'ad Luigi Gubitosi. ilgiornale.it scrive

TIM offre gratis l'IA di Perplexity Pro ai propri clienti: come attivarlo - TIM ha siglato un accordo esclusivo che consente di fornire gratuitamente ai propri clienti consumer fissi e mobili l'accesso a Perplexity Pro per dodici mesi. Scrive hwupgrade.it

