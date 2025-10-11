Ti vorrei come mia figlia | tutto quello che c’è da sapere sul film

Ti vorrei come mia figlia: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, sabato 11 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 in prima visione va in onda il film Ti vorrei come mia figlia, pellicola del 2024 diretta da Bruno Hernández. Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. Quando Liza viene investita da un pirata della strada, sua figlia Jessica rimane sola e vulnerabile. La ricca Eva si offre di prendersi cura di lei, ma ben presto emerge che nulla è come appare. Jessica dovrà ideare un piano per salvare se stessa e sua madre, ancora in coma. Ti vorrei come mia figlia: il cast del film. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ti vorrei come mia figlia: tutto quello che c’è da sapere sul film

In questa notizia si parla di: vorrei - figlia

“Vorrei le ceneri di mia figlia qui con me, insieme ai premi che mi aveva chiesto di conservare. La sua famiglia queer? Non l’ho mai capita”: le parole della madre di Michela Murgia

Ti vorrei come mia figlia, film su Rai2: trama, attori e cast

Ti vorrei come mia figlia, la spiegazione del finale

"Sto perdendo tutte le persone che amo" Sabato in giallo con "Ti vorrei come mia figlia" in #primavisione alle 21.20 su #Rai2. #tivorreicomemiafiglia #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 - facebook.com Vai su Facebook

Ti vorrei come mia figlia: tutto quello che c’è da sapere sul film - Ti vorrei come mia figlia: trama, cast e streaming del film su Rai 2 in onda questa sera, 11 ottobre 2025, alle ore 21. Segnala tpi.it

Ti vorrei come mia figlia: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 2 - Ti vorrei come mia figlia film, thriller psicologico con Emily Miceli e Stacy Haiduk: identità rubata, ossessione materna e verità nascoste. maridacaterini.it scrive