Ti vorrei come mia figlia la spiegazione del finale

Eccoci di nuovo qui, con un’altra uscita Lifetime. Questo film si intitola Ti vorrei come mia figlia ( The Replacement Daughter) e ha tutto ciò che ci si aspetta da un thriller Lifetime: una protagonista ingenua, personaggi stereotipati e un cattivo assolutamente stupido che alla fine viene arrestato. Ma come sempre, è molto guardabile in un modo “così brutto da essere bello”. Questa è la vita! Cosa succede nel film?. Jessica, studentessa con il massimo dei voti, è in attesa di una borsa di studio completa dalla prestigiosa Stelford University. 🔗 Leggi su Cinefilos.it