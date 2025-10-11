Thuram verso il forfait punta il Napoli | chi con Lautaro contro la Roma?

Anche un po’ di mercato a caratterizzare i giorni di sosta per le Nazionali ( Stassin e non solo per l’attacco ), ma tutto l’ambiente Roma non vede l’ora di tornare in campo fra una settimana esatta, quando all’ Olimpico arriverà un’Inter che sa di test di maturità interessante per i giallorossi. Gasperini al lavoro a Trigoria per studiare le tattiche giuste e per recuperare tutti gli acciaccati, un qualcosa che caratterizza anche i nerazzurri: occhi puntati soprattutto sulle condizioni di Marcus Thuram, alle prese con una lesione al bicipite femorale sinistro che lo ha costretto a rimanere alla Pinetina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

