Thuram pieno di gioia dopo Francia Azerbaigian | Orgoglioso della mia prima partita da titolare qui a Parigi e davanti alla mia famiglia! So che mio fratello è fiero di me

Thuram, centrocampista della Juve, ha parlato così dopo la vittoria della sua Francia contro l’Azerbaigian. Le dichiarazioni. Khéphren Thuram ha parlato così dopo Francia Azerbaigian, che è valsa la sua prima partita da titolare con la maglia della Nazionale. Le parole del centrocampista bianconero riprese da L’Equipe. QUI: Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi, economici e politici. Ecco chi rischia il posto PAROLE – « Non è stata una partita facile. L’Azerbaigian è una squadra solida, con un blocco compatto. È stato complicato, bisognava farli muovere perché non c’erano molti spazi, han difeso bene, ma siamo stati migliori nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram pieno di gioia dopo Francia Azerbaigian: «Orgoglioso della mia prima partita da titolare, qui a Parigi e davanti alla mia famiglia! So che mio fratello è fiero di me»

Tudor:" Bicchiere mezzo pieno, partita seria contro una squadra forte. Infortunio Bremer ? Per me non è niente di grave. Thuram ha sentito qualcosa al polpaccio e l'ho cambiato, per noi è giocatore importante. Noi abbiamo delle certezze, poi sta a me sceglier

Come sta Thuram dopo l'infortunio durante Inter-Slavia Praga? Non penso sia una cosa super grave". Chivu: "Abbiamo fatto una partita seria" - 0 lo Slavia Praga e rimane a punteggio pieno dopo le prime due giornate della fase campionato della Champions League 2025- Riporta eurosport.it

Thuram sotto esame: dopo un 2025 in calando trova un'altra Inter. E deve dare risposte - Neanche quando era poco più che il figlio di Lilian e iniziava la prima stagione interista, quella diventata esaltante e finita seduto sulla seconda stella, c’era questa atmosfera attorno, un misto di ... Scrive gazzetta.it