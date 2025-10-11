Thuram nessuna fretta sul recupero | out con la Roma e in Champions si punta al Napoli

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter rispetterà i tempi dell'infortunio al bicipite femorale del francese: la presenza di Esposito e Bonny consente di non forzare il rientro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

thuram nessuna fretta sul recupero out con la roma e in champions si punta al napoli

© Gazzetta.it - Thuram, nessuna fretta sul recupero: out con la Roma e in Champions, si punta al Napoli

In questa notizia si parla di: thuram - nessuna

thuram nessuna fretta recuperoL'Inter rispetterà i tempi dell'infortunio al bicipite femorale del francese: la presenza di Esposito e Bonny consente di non forzare il rientro - L'Inter rispetterà i tempi dell'infortunio al bicipite femorale del francese: la presenza di Esposito e Bonny consente di non forzare il rientro ... Riporta gazzetta.it

thuram nessuna fretta recuperoTegola Thuram: cambiano i tempi di recupero, la data - Ecco le condizioni dell'attaccante francese che rischia di stare fuori per tanto tempo ... Scrive calciotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Thuram Nessuna Fretta Recupero