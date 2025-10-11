Inter News 24 nerazzurro: ecco di che si tratta. Il recupero di Marcus Thuram dall’infortunio muscolare subito contro lo Slavia Praga in Champions League si sta rivelando più complicato del previsto. Il francese ha accusato un risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra, e la sua presenza nella sfida contro la Roma dopo la sosta delle nazionali di ottobre appare sempre più in dubbio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo staff medico dell’ Inter preferisce non affrettare i tempi, puntando a un recupero più sicuro per la successiva gara di campionato contro il Napoli al Maradona. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram Inter, niente recupero per la Roma? C’è un aspetto che tranquillizza Chivu e lo staff