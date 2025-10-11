Thuram elogiato da Deschamps dopo il suo esordio da titolare con la Francia | È giovane e devo rivederlo ma c’è una cosa che lo aiuterà nelle prossime partite

Thuram è stato elogiato così da Didier Deschamps dopo il suo esordio con la Francia da titolare contro l’Azerbaigian. Le sue dichiarazioni. Un battesimo da ricordare, una notte per prendersi la Francia. Khéphren Thuram ha fatto il suo esordio da titolare con la maglia della nazionale francese, giocando 90 minuti nella vittoria per 3-0 contro l’Azerbaigian. Una prestazione in crescendo, che ha convinto il CT Didier Deschamps, pur con qualche piccolo appunto. QUI: Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi, economici e politici. Ecco chi rischia il posto La prima da titolare con i “Bleus”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram elogiato da Deschamps dopo il suo esordio da titolare con la Francia: «È giovane e devo rivederlo ma c’è una cosa che lo aiuterà nelle prossime partite»

