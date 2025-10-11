Thiago Motta niente Monaco | l’ex Juve non sarà il nuovo allenatore del club francese! Ecco chi è stato scelto al suo posto | il comunicato ufficiale

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thiago Motta, niente Monaco: l’ex Juve non sarà il nuovo allenatore del club francese. Tutti i dettagli. Non sarà l’ex Juve Thiago Motta il nuovo allenatore del Monaco: il club ha annunciato l’arrivo di Pocognoli sulla panchina francese. COMUNICATO  – «Sébastien Pocognoli arriva a Monaco dopo un’esperienza di grande successo nella Pro League belga con la Royale Union Saint-Gilloise, dove si è distinto per i risultati sportivi ottenuti grazie ad uno stile di gioco gioco ambizioso e divertente. Alla sua prima stagione con la RUSG, l’allenatore vallone ha infatti conquistato la vittoria del campionato nazionale e della Supercoppa belga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

