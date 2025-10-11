Thiago Motta niente Monaco | l’ex Juve non sarà il nuovo allenatore del club francese! Ecco chi è stato scelto al suo posto | il comunicato ufficiale
Thiago Motta, niente Monaco: l’ex Juve non sarà il nuovo allenatore del club francese. Tutti i dettagli. Non sarà l’ex Juve Thiago Motta il nuovo allenatore del Monaco: il club ha annunciato l’arrivo di Pocognoli sulla panchina francese. COMUNICATO – «Sébastien Pocognoli arriva a Monaco dopo un’esperienza di grande successo nella Pro League belga con la Royale Union Saint-Gilloise, dove si è distinto per i risultati sportivi ottenuti grazie ad uno stile di gioco gioco ambizioso e divertente. Alla sua prima stagione con la RUSG, l’allenatore vallone ha infatti conquistato la vittoria del campionato nazionale e della Supercoppa belga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: thiago - motta
Sandro Veronesi e lo sprofondo della Juventus: «Thiago Motta è stato un sicario calcistico»
Kiwior Juve, dopo Thiago Motta è finito anche nel mirino di Tudor: c’è questo dettaglio da capire prima di iniziare la trattativa
Mbangula svela: «Sarei rimasto, la Juve mi ha venduto per fare cassa. Thiago Motta mi ha cambiato vita e carriera, Tudor invece mi disse che…»
Thiago #Motta può tornare in panchina . L'allenatore piace alla Real Sociedad. Lo vedreste bene ne #LaLiga? - X Vai su X
Il grande rifiuto di Thiago Motta, la Juve continuerà a pagarlo - facebook.com Vai su Facebook
Altro che Monaco | Richiamano di corsa Thiago Motta dall’Italia. Bisogna dare un senso alla stagione - Si sono spenti sul nascere i rumors di un presunto passaggio di Thiago Motta al Monaco. Riporta interdipendenza.net
Romano: “Il Monaco ha contattato Thiago Motta, chiamata diretta tra le parti ma…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha rivelato che Thiago Motta, ex allenatore della Juventus, è stato contatto dal Monaco. Scrive tuttojuve.com